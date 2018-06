Inpe alerta para perigos de deslizamentos na região serrana do Rio

SÃO PAULO - O Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe) de São José dos Campos, no Vale do Paraíba (SP), divulgou nesta terça-feira, 11, um boletim com alerta para riscos de deslizamento também na Região Serrana do Rio de Janeiro. O comunicado informa que a atuação de um canal de umidade deixa o tempo bastante instável no Estado.

"Há alerta, principalmente, para a Região Serrana fluminense. Devido às chuvas das últimas semanas, o solo encontra-se encharcado, logo, há riscos para deslizamentos. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), entre as 9 horas de ontem e 9 horas de hoje, foram acumulados 92 milímetros de chuva em Nova Friburgo".

Ontem, o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, que esteve em visita oficial ao Inpe, disse que uma das prioridades da gestão será o investimento na previsão de desastres climáticos, como enchentes e desmoronamentos. O Inpe, vinculado ao ministério, tem como uma das atribuições a previsão do tempo e o desenvolvimento de satélites. Na visita ao instituto, Mercadante disse que a capacidade de se antecipar a desastres naturais será ampliada com o uso de um supercomputador comprado recentemente, que entrou em funcionamento no fim de 2010.