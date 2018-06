Inquérito apontará Arruda como chefe do esquema O ex-governador José Roberto Arruda (sem partido) deverá ser relacionado em cerca de oito condutas criminosas e apontado como "cabeça da quadrilha", investigada pela Operação Caixa de Pandora, no relatório que a Polícia Federal começa a fechar hoje para entregar à Justiça até a próxima quinta-feira, fim do prazo para conclusão do inquérito.