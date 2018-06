Inspeção: agendamento de final 4 Os veículos com final de placa 1 registrados na capital entram hoje no último mês para agendamento e realização da inspeção veicular ambiental, programa municipal de regulação da emissão de poluentes. A vistoria para esse grupo vai até o dia 30 deste mês. Em abril, podem realizar a inspeção carros, motos e veículos movidos a diesel com finais de placa 1, 2 e 3. A partir de hoje, também está aberto o agendamento do teste para veículos com final de placa 4. Quem não fizer a inspeção no prazo estipulado pela Prefeitura terá o licenciamento bloqueado no Departamento Estadual de Trânsito (Detran).