Inspeção localiza mais cinco bueiros com alto risco de explosão no Rio

SÃO PAULO - A Prefeitura do Rio identificou mais cinco bueiros com alto risco de explosão durante vistoria feita em 149 tampões, na madrugada desta sexta-feira, 30, no Centro e nos bairros Tijuca e Estácio, na zona norte. Foram localizados três bueiros com risco na Ruas dos Inválidos e dois na Rua Laura de Araújo.

Com isso, chega a 267 o número de tampões com alto risco de explosão identificados durante o monitoramento independente. A ação teve início em agosto deste ano, depois de uma série de explosões.

O monitoramento tem duração de seis meses, é uma iniciativa do acordo de cooperação entre a Prefeitura do Rio, Governo do Estado do Rio, Ministério Público e Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ).