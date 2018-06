Inspeção reprova 87.596 veículos A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente divulgou ontem que 87.596 veículos movidos a diesel estão com o licenciamento bloqueado no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo porque não foram aprovados na inspeção veicular ambiental municipal. Dos 105.527 com placas de 1 a 6, só 17.931 foram aprovados.