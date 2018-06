Inspeção veicular pode se estender pelo Estado O secretário estadual do Meio Ambiente, Xico Graziano, afirmou ontem que vai encaminhar à Assembleia um projeto de lei para implantar a inspeção veicular em todo o Estado. Segundo ele, foram oito reuniões com secretários municipais de Transporte e Meio Ambiente da região metropolitana para definir o texto. O programa proposto será nos moldes do adotado na capital. "O nosso projeto está pronto e prevê que o governo do Estado, em parceria com a Cetesb, treine as equipes municipais para fazer a inspeção, semelhante à da capital", explicou Graziano, que disse que a participação das prefeituras seria voluntária. O texto deve seguir para a Casa Civil na próxima semana. Anteontem, a pasta estadual do Meio Ambiente já havia encaminhado um projeto de lei sobre mudanças climáticas à Assembleia que apontava a inspeção veicular como estratégia de redução de poluição, ao lado do pedágio urbano. Sobre a cobrança de tarifa, o secretário disse que não é uma medida com necessidade imediata.