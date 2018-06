INSS suspende 31 mil benefícios após censo A partir de segunda-feira, 2, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspenderá o pagamento de 31,047 mil benefícios de segurados que não são encontrados. Esses segurados responderam o censo por meio de procuradores, tutores ou curadores, mas não foram localizados nos endereços declarados. O INSS chegou a convocar por meio de edital, em fevereiro, 31,332 mil pessoas nessa situação, mas apenas 285 responderam. Para reativar os benefícios, será preciso comparecer a uma agência da previdência social com o cartão do benefício, CPF, documento de identidade e comprovante de residência. Se os documentos forem entregues por meio de procurador, será feita nova visita ao endereço declarado.