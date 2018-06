Instabilidade causa problemas no acesso à banda larga

Usuários do serviços de internet banda larga de São Paulo e internautas do Rio de Janeiro relataram na noite de quinta-feira, 18, via Twitter, que os sites de relacionamento, como Orkut, Facebook, Twitter e MSN Messenger não estavam conseguindo ser acessados em várias regiões da cidade. Além disso, os usuários do serviço de internet estão com dificuldades de acessar sites nacionais e internacionais.

Conforme a apuração do estadao.com.br, o problema aconteceu devido a uma queda de sinal da NET que interrompe parte dos serviços de banda larga na cidade de São Paulo, desde a noite de quinta-feira, 18. A informação foi confirmada pelo serviço de atendimento ao cliente da empresa, às 0h20 desta sexta-feira, 19.

Segundo o departamento de atendimento ao consumidor, a região central, o Jabaquara, a Liberdade e outros bairros da capital estão sem o serviço. A previsão para a regularização do serviço, segundo a empresa, é para as 10h desta sexta-feira.