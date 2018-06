Instabilidade climática não atingiu Itaipu, diz meteorologista

Não havia zonas de instabilidade climática na região da Hidrelétrica de Itaipu (na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina) no momento do apagão, que deixou mais de 10 Estados brasileiros sem energia elétrica por volta das 22h15 de terça-feira, 10, segundo informou a meteorologista Camila Ramos, da Climatempo. A análise vai contra a afirmação do ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, que informou que os técnicos trabalham com a hipótese de que algum problema atmosférico, como raios ou tempestades, tenha motivado a queda da energia. A causa definitiva do blecaute, contudo, ainda não foi diagnosticada.

A região da tríplice fronteira, segundo Camila, teve chuva não muito forte entre a manhã e o início da tarde de terça-feira, que cessou durante a noite. De acordo com a meteorologista, havia alta instabilidade em outras regiões do País, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, como nuvens carregadas e ventos fortes, mas nada em "proporções extraordinárias". "Não foi nada que não tenha acontecido na semana passada ou retrasada", afirma a meteorologista. O tempo instável, segundo ela, continua nesta quarta-feira. A previsão é de chuva forte no norte no Estado de São Paulo, em Goiás e no Oeste do Paraná.

O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, reforçou nesta quarta-feira, 11, que "condições meteorológicas adversas", na região de Itaberá (SP), derrubaram três linhas de transmissão. O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, no entanto, negou a relação entre apagão e mau tempo. Segundo ele, o que aconteceu na noite de terça-feira foi um acidente e não há como garantir que acidentes não acontecerão.

(com Renata Veríssimo, da Agência Estado)