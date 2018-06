Instabilidade em site da PF atrasa agendamento para emissão de passaportes

SÃO PAULO - Uma instabilidade no sistema de passaportes da Polícia Federal (PF) deixa, desde as 13h desta quarta-feira, 16, fora de serviço a opção de agendamento para passaporte do site da PF. A previsão da PF é que a situação seja normalizada até hoje.

A PF informou que os atendimentos nos postos da instituição pelo país, para passaporte, também estão sofrendo atrasos. A equipe de manutenção está trabalhando, segundo a PF, para resolver o problema.