Instabilidade no sistema da Caixa prejudica apostas da Mega-Sena

SÃO PAULO - Os apostadores que tentaram jogar na Mega-Sena na manhã deste sábado, 29, enfrentaram dificuldades nas casas lotéricas do País. Uma instabilidade no sistema informatizado de apostas da Caixa Econômica Federal (CEF) impediu que muitas pessoas fizessem seus jogos.

O problema foi normalizado por volta do meio-dia, segundo funcionários de lotéricas consultadas pelo Estadão.com.br. As dezenas do concurso 1.253 serão sorteadas neste sábado, em Itapema (SC), e as apostas podem ser feitas até as 19 horas. O prêmio deve chegar a R$ 20 milhões, de acordo com a CEF.