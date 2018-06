Instalação de medidores individuais é simples A instalação de medidores individuais de água nos apartamentos antigos não é tão complicada quanto parece. Não é necessário, por exemplo, refazer todo o encanamento. A obra é simples e não provoca muita sujeira, nem barulho. De acordo com Eduardo Lacerda, diretor da Techem, empresa especializada na instalação de medidores individuais, gasta-se cerca de uma hora e meia para colocar o aparelho em cada unidade. Para isso, é preciso fazer um corte no cano, embaixo do registro, para instalar o novo hidrômetro. Segundo Lacerda, 70% das pessoas pagam mais caro na tarifa de água do que consomem. Após a instalação dos dispositivos econômicos, essas pessoas passam a gastar cerca de 50% menos na conta logo nos primeiros meses. Segundo ele, os condôminos gastam cerca de R$ 500 por hidrômetro instalado (apartamentos antigos normalmente têm dois). O gerente de negócios da Actaris, José Antônio Catani Xavier, conta que, hoje, a água é o segundo item que mais pesa na taxa de condomínio - perde apenas para os gastos com a folha de pagamento. "A demanda por individualização tem dobrado de um ano para o outro. Algumas pessoas têm consciência ecológica, mas a maioria se preocupa mais em reduzir os gastos." Hoje, Recife é a cidade que mais possui apartamentos com medição individual de água. Segundo a Agência Nacional de Água (ANA), são aproximadamente 60 mil imóveis com sistema individual de consumo.