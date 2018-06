Instalação de viga vai interditar Imigrantes A instalação de uma viga de concreto na passarela do km 9 da Rodovia dos Imigrantes, na zona sul de São Paulo, causará o fechamento da via entre zero e 5 horas de amanhã. A interdição da pista sentido capital será feita na altura da Avenida Água Funda. O desvio ocorrerá pelo Viaduto Matheus Torloni, no sentido Jabaquara.