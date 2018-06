Instalados mais 11 radares em São Paulo Mais 11 radares fixos foram instalados na capital ontem. Agora já são 63, de um total de 123 que a Prefeitura de São Paulo quer ter em funcionamento até o fim do ano. A maioria dos equipamentos está nas regiões norte e oeste. A Marginal do Tietê, que já tinha seis equipamentos instalados, ganhou mais um, no sentido Ayrton Senna-Castelo Branco, próximo da Ponte Júlio de Mesquita Neto. A Avenida Washington Luís, na zona sul, também recebeu dois novos radares.