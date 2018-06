Instituto FHC lança site de debates na web

"(O site) é abrigado no iFHC, mas tem uma gestão independente. E isso é fundamental. Não é, rigorosamente, uma ferramenta do PSDB", afirmou Xico Graziano, ex-secretário estadual de Meio Ambiente e um dos coordenadores do projeto, que conta com uma equipe técnica de cinco pessoas no iFHC, além de dezenas de colaboradores.

Entre os chamados "observadores", que contribuem com o site, estão o professor de ciência política Paulo Sergio Pinheiro, o cientista político Bolívar Lamounier, o jornalista Rodrigo Mesquita e o ex-secretário Nacional de Justiça, Pedro Abramovay.

Em um vídeo postado no site, FHC destacou o papel da internet para mobilizar os cidadãos. "Há um momento em se que diz: "Basta, chega". E é aí que a internet joga um papel grande."

"Não dá mais para alguém dar uma ordem. Alguém vai dar uma ordem sempre. Mas não é isso que vai mudar o mundo. Mudança do mundo depende de mudança de comportamento, e todos querem participar", disse FHC.

Na semana passada, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou o site do Instituto Cidadania (www.icidadania.org).