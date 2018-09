Instituto lança plataforma digital sobre violência contra as mulheres 

SÃO PAULO - O Instituto Patrícia Galvão, organização sem fins lucrativos, lançou uma plataforma digital chamada "Violência contra as Mulheres em Dados", que reúne pesquisas e dados recentes relacionados ao tema.

A plataforma, que tem foco na violência doméstica, sexual e online, no feminicídio e na intersecção com o racismo e a LGBTTfobia, será importante fonte para jornalistas que cobrem e denunciam a violência contra as mulheres no país.

A nova ferramenta, que tem o apoio do Instituto Avon, conta com a produção de infográficos, sínteses e repercussão com especialistas dos trabalhos realizadas em benefício da mulher, além de um banco de pesquisa e outro de fontes para entrevistas.

A Agência Patrícia Galvão afirma que o novo canal tem informações recentes relacionadas a todo tipo de violência contra as mulheres do Brasil, através da curadoria realizada pelo Instituto.