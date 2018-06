Instituto Lula vai se dedicar à África, mas não só por caridade

Segundo Gilberto Carvalho, chefe de gabinete do presidente, uma das opções é o estabelecimento do Instituto na região do Ibirapuera, em São Paulo. "Internamente, Lula vai acompanhar as reformas políticas. No exterior, seu alvo será mesmo a África", disse Carvalho que, ontem, explicou ao Vaticano os planos do presidente.

Lula terminará o mandato como o chefe de estado brasileiro que mais viajou pela África. Foram 12 em oito anos. Mas o interesse não é apenas caritativo. Com 53 países, o continente é fundamental para eventual votação que determinará membros do Conselho de Segurança da ONU, além de contar com recursos naturais que são promessa de lucro para a Vale e a Petrobrás.