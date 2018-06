Instrutores terão de fazer prova do Detran Instrutores e examinadores de trânsito de todo o País passarão a ser avaliados pelo Detran. Quem não atingir o mínimo de 70 pontos será descredenciado e terá de passar por um curso de capacitação. A determinação é de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicada ontem. As provas deverão ser aplicadas a cada três anos.