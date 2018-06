Integrante de quadrilha de roubo de cargas é preso no Rio A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira, 28, Valdecir Marques Bernardo, o Tapioca, acusado de integrar uma quadrilha de roubo de cargas que atuava na BR-101, entre o Rio, Campos dos Goytacazes e Espírito Santo. Ele foi encontrado em casa, no bairro Jóquei Clube, em Campos, região norte fluminense. A prisão de Bernardo é parte da operação Tentáculo 2, que no início do mês capturou Marcelo Viana, de 52 anos, e José Cláudio Cavalcante Oliveira, de 34. Após as duas prisões, a polícia descobriu um galpão pertencente a Bernardo onde havia 150 fogões, avaliados em R$ 100 mil. Na casa dele, a polícia encontrou caixas de televisores, bobinas de papel, peças de veículos, automóveis com números aparentemente adulterados, entre outros produtos. Bernardo teve prisão decretada pela Justiça, mas já existia um mandado de prisão contra ele por crime de ameaça de morte. Em 2004, na operação Tentáculo 1, outros 20 integrantes da quadrilha tinham sido presos.