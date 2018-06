Integrantes do PCC são presos em Pernambuco Em uma ação conjunta da Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco e do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil do estado, prendeu nesta sexta-feira, 9, em Recife, três homens acusados de pertencerem ao Primeiro Comando da Capital (PCC). De acordo com informações da SDS o trio, que teria chegado de São Paulo, em 2005, para implantar uma célula do PCC na capital pernambucana, estava sendo investigados há cerca de um ano e meio. Os acusados foram identificados como: Arquimedes Alves de Melo, Cícero Félix da Silva, ambos de 32 anos, e Cristiano Oreste da Silva, 26, conhecido como Pingo Bala. Todos teriam passagem pela Polícia de Santo André por tráfico de drogas. Com o grupo, foram apreendidas pistolas, munição e uma metralhadora calibre 45, de uso exclusivo da Aeronáutica. Após serem autuados em flagrante, os acusados foram encaminhados ao Cotel (Centro de Triagem e Observação Professor Everardo Luna). O trio será indiciado pelos crimes de formação de quadrilha, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação de dois ou mais pessoas para o fim de praticar o tráfico de entorpecentes e falsidade ideológica, já que um deles estava usando documentos em nome de outra pessoa.