Inteligência acredita que PCC planeje seqüestrar autoridade A inteligência da polícia acredita que o PCC deve tentar seqüestrar uma autoridade entre esta quarta ou quinta-feira. A inteligência sabia que o PCC ia iniciar uma nova onda de ataques, pois detectara um salve (ordem) da facção ordenando o reinício dos atentados no Estado. A possibilidade de seqüestro é considerada real pela inteligência por causa da apreensão de um bilhete na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau com o seqüestrador Paulo César Souza Nascimento Junior, o Paulinho Neblina. Na mensagem, o bandido do PCC escreveu: ?É mais um bonde a ser puxado, mas é maior do que o que foi feito na Globo.? Anteontem, a facção distribuiu panfletos em São Paulo. No texto, o PCC protesta contra maus-tratos nas prisões. Os bandidos prometiam ações ?em proporções ainda não vistas? e afirmava que os integrantes da facção estavam dispostos a dar sua vida nessa luta por Justiça. ?Violência gera violência e covardia gera covardia.? O PCC está sendo investigado sob a suspeita de ter contratado uma tropa de crianças e adolescentes para distribuir os panfletos pela cidade. A Polícia Civil instaurou inquérito para identificar e indiciar os responsáveis por incitação e apologia ao crime e corrupção de menores. Cada adolescente recebeu de R$ 10,00 a R$ 20,00.