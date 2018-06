Interdição da avenida será parcial Embora acredite que o prazo para a construção do Bulevar JK seja viável, o presidente do Instituto de Engenharia, Edemar de Souza Amorim, teme que ele provoque grandes congestionamentos. "O trânsito vai virar um caos nesse período." A Prefeitura, porém, afirma ter a fórmula para evitar transtornos maiores. Para a realização das obras, a administração pretende fechar uma das pistas da Avenida Juscelino Kubitschek de cada vez - quando a centro-bairro for interditada, a bairro-centro permanecerá liberada. Para isso, a Prefeitura conta com o método construtivo. Primeiro será feita uma escavação e a construção da laje do teto do túnel. Depois, a pista atual da Juscelino será refeita. Só então vai ocorrer a escavação da via subterrânea, sem prejuízos ao trânsito na parte de cima.