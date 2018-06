Interditadas cadeias que violaram direitos O presídio de Jardim América, em Cariacica, e a cadeia de Novo Horizonte, em Serra, no Espírito Santo, alvos de recentes denúncias de graves violações aos direitos humanos, foram interditados pelas Varas de Execuções Penais do Poder Judiciário do Espírito Santo. Anteontem, os juízes proibiram a inclusão de novos presos nas duas unidades de detenção e mandaram a Secretaria de Segurança Pública tirar os presos excedentes imediatamente.