Interditadas casas no entorno de prédio que caiu no PA

SÃO PAULO - A Defesa Civil de Belém (PA) interditou imóveis no entorno do prédio que desabou neste sábado, 29, na cidade. Cerca de 200 pessoas tiveram de deixar suas casas, de acordo com Mário Chermont, coordenador do órgão. A medida foi tomada por precaução, já que, até o momento, a Defesa Civil não detectou nenhum imóvel com a estrutura comprometida devido ao desabamento do prédio.

Os moradores das casas interditadas podem entrar no imóvel para pegar roupas e documentos, porém precisam estar acompanhados de funcionários da Defesa Civil ou do Corpo de Bombeiros. Durante a tarde de hoje, a Defesa Civil fará uma reunião para decidir até quando os imóveis devem ficar interditados.