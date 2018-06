Interior de SP e de MG têm geada e frio recorde nesta segunda-feira

FRANCA - O frio neste início de semana bateu recorde em municípios de São Paulo e Minas Gerais, com o registro de geada em vários locais. No sul de Minas, foram registradas as menores temperaturas desde início do inverno em cidades como Monte Verde (MG), que teve sensação térmica de -7,1°C na madrugada desta segunda-feira, 18. Em municípios próximos o frio também foi intenso, como Maria da Fé (-5°C) e Caldas de (-5°C).

No Estado de São Paulo, cidades como São Carlos (SP), Franca (SP) e Ribeirão Preto (SP) também tiveram frio recorde e geada. Em Franca, a temperatura mínima ficou em 7ºC durante a madrugada, mas a sensação térmica foi mais baixa. "Estava um frio tremendo", contou o sapateiro Jesney Soares, que fotografou seu carro coberto de gelo no início da manhã.

Em Ribeirão Preto, a estação meteorológica instalada no Aeroporto Leite Lopes marcou 4ºC, sendo confirmada a ocorrência de geada na região. "A gente está acostumado com calor e, de repente, vem um frio desses, aí assusta", contou o comerciante Luismar Antonio Silva.

Em Campinas (SP), foi o dia mais frio do ano, com os termômetros instalados na Unicamp marcando 5ºC no início desta manhã, sendo a sensação térmica de -4ºC.

Em Morungaba (SP), na mesma região, a temperatura mínima ficou em apenas 2ºC. Em São Carlos (SP), os termômetros ficaram um pouco mais elevados, em 4,5º C, mas ainda assim houve geada.

Recorde. Em Camanducaia (MG) o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou a temperatura de -3,3°C e a sensação térmica de -7,1°C, as menores do ano. Já em Maria da Fé (MG) os termômetros marcaram -2,5ºC, com sensação térmica de -5°C.

Sul. Em Santa Catarina cerca de 50 cidades iniciaram a segunda-feira com temperaturas negativas. A mais baixa foi em Urupema (SC), onde os termômetros marcaram -7,1ºC, com o gelo cobrindo a vegetação da região.