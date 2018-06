Interior de SP quer ajuda para se recuperar das chuvas Dos 67 municípios do interior de São Paulo atingidos pelo excesso de chuvas, pelo menos 30 esperam algum tipo de ajuda dos governos estadual e federal para se recuperar dos estragos. Até a tarde desta terça-feira, 9, o saldo das chuvas no Estado era de cinco mortes, 418 pessoas em abrigos e 2.236 pessoas em casas de familiares ou conhecidos, segundo a Defesa Civil. Cinco prefeituras - Araçatuba, Barretos, Maracaí, Paraguaçu Paulista e Pongaí - tinham decretado situação de emergência e encaminhado, ao governo do Estado, pedido de homologação. Com o reconhecimento da situação de emergência, as prefeituras podem receber recursos e adotar medidas como a contratação de obras sem licitação. Outras três cidades - Mirante do Paranapanema, Álvares Machado e Presidente Bernardes - decretaram situação de emergência, mas até esta terça a documentação não tinha sido recebida pela Defesa Civil estadual. Em todos os municípios, as enchentes destruíram pontes e estradas vicinais. Em Mirante do Paranapanema, o distrito Costa Machado ficou isolado. A prefeitura de Álvares Machado iniciou a contratação de frentes de trabalho para recuperar seis pontes que ruíram. O prefeito Luis Katsutani (PSDB) estimou o prejuízo em R$ 5 milhões. No município de Paraguaçu Paulista, parte da população continuava sem água depois que o rompimento de uma represa afetou o sistema de abastecimento da cidade. Bairros rurais estavam ilhados e acessos às cidades vizinhas continuavam interrompidos. Em Maracaí, também atingida pelas águas da represa, 260 pessoas continuam desalojadas. Apesar da melhora no tempo, ainda havia bairros alagados em Tatuí. No distrito de Americana, mais de 100 pessoas continuavam abrigadas em casas de parentes. Em Pereiras, sitiantes tentavam resgatar o gado que tinha ficado ilhado pela enchente do Ribeirão das Conchas.