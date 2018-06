Internautas ajudam Marina em nova fase

O objetivo da eleição é firmar uma proposta de consultas diretas à militância. "Com as redes sociais, podemos levar adiante a ideia de uma organização com estrutura horizontalizada, substituindo as estruturas verticais dos atuais partidos", diz Maurício Brusadin, que representa o movimento em São Paulo. A proposta do movimento surgiu com a saída de Marina do PV, no dia 7.

A "dimensão participativa direta", diz ela, é "imprescindível". A organização suprapartidária poderá resultar em novo partido em 2013. Nas eleições do ano que vem, o movimento deverá apoiar candidatos afinados com suas propostas, não importando a legenda. Marina informou no domingo aos seus 482 mil seguidores no Twitter que está saindo de férias - as primeiras desde a eleição. Retorna em agosto.