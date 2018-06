Internautas atribuem dia de sol no Rio a 'milagre' de Santa Clara

Após dias de chuva, o sol voltou a aparecer no Rio nesta sexta-feira, 26. No Twitter, internautas lembraram que, na quinta-feira, 25, o papa Francisco deu um conselho ao prefeito Eduardo Paes para parar de chover: "Devemos oferecer uma dúzia de ovos a Santa Clara", disse o pontífice durante evento do Palácio da Cidade.

Paes confirmou nesta sexta ter enviado a cesta de ovos para o Convento das Clarissas.

"Uns dirão que é coincidência, eu creio que seja fé! Papa Francisco ontem ofereceu ovos a Santa Clara, e tá aí: PAROU DE CHOVER! #dialindo", disse Vitória Boneti Lima (@vitoriaboneti). "Papa diz: Pra ter Sol tem que enviar ovos pra Santa Clara. A prefeitura mandou uma cesta de ovos... E o SOL tá aí...", afirmou Alex Vilhena (@Alehvilhena). "Após 'milagre' de Santa Clara, a prefeitura irá dispensar o Cacique Cobra Coral e comprar uma granja!", brincou Flávio Lobo Cordeiro (@lobocordeiro).