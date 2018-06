Internautas dizem que caos com chuva no Rio já era esperado

RIO - Nas redes sociais, internautas disseram não se surpreender com o caos no Rio após as chuvas que atingem a cidade desde a noite de terça-feira, 10. "Todo final de ano tem isso, um monte de gente perdendo tudo, alagamento, desabamento", disse Sabrina Santosss (@saabrina_ss) no Twitter. "Catástrofe pra mim é um acidente inesperado. Chuva, enchente, desabamento não são catástrofes. São o resultado do p. descaso das autoridades", afirmou Maria Sannini (@msannini).

Houve desabamentos na capital e ao menos duas pessoas ficaram feridas. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, um pedreiro desapareceu após cair em um rio.