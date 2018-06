Internautas registram os transtornos causados pela chuva no Rio

Após as fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro na noite desta terça-feira, 5, internautas postaram vídeos no Youtube com cenas de alagamentos e caos no trânsito em diferentes pontos da cidade.

Gávea e Jardim Botânico - Os veículos tiveram que passar por poças de água na altura dos pneus em diversas ruas e avenidas. O vídeo do cinegrafista Cleomir Tavares no Youtube mostra pedestres atravessando um trecho coberto de água pendurados nas grades de um muro.

Glória - Uma enxurrada arrastou vários veículo na região central do Rio de Janeiro. Táxis foram abandonados com a enchente. A travessia dos carros formava ondas filmadas pelo celular de um homem que estava no local.

Catete - Moradores tiveram que escalar o muro do Palácio do Catete na Rua Silveira Martins para escapar da área inundada.

Cachambi - O rio Salgado, na zona norte da cidade, transbordou nesta terça-feira com a intensidade das chuvas.