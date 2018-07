Internos da Febem de São Vicente se rebelam Cerca de 30 adolescentes da Unidade de Internação da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem) de São Vicente, na Baixada Santista, se rebelaram por volta das 16 horas desta segunda. Eles atearam fogo em colchões e alguns conseguiram subir num dos telhados. Policiais militares cercaram a unidade para impedir fugas. Segundo a assessoria de imprensa da Febem, os internos não apresentaram reivindicações, e o motim foi controlado pouco antes das 17 horas pelos próprios monitores sem que houvesse reféns ou feridos. Nove internos fugiram desta mesma unidade no fim da noite deste domingo. Cinco fugitivos foram recapturados até o fim da tarde desta segunda-feira. A unidade abrigava antes da fuga 61 internos considerados primários e reincidentes médios e graves.