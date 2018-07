Internos da Febem deixam presídios e voltam para Franco da Rocha Por determinação da Corregedoria-Geral de Justiça, 64 adolescentes infratores da Fundação do Bem-Estar do Menor (Febem), todos maiores de 18 anos que se encontravam nos Centros de Detenção Provisória de Suzano e Hortolândia, no interior do Estado de São Paulo, foram transferidos nesta quarta-feira para a Unidade de Internação 30 de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. O prédio ainda está em reforma, mas, de acordo com a direção da Febem, 50% das obras estão concluídas. A transferência foi feita da 1 hora até 3h30 "em total tranqüilidade", segundo a Febem. Restam ainda 153 internos em Centros de Detenção Provisória de Taubaté e Avaré. O prazo para a transferência se encerra no dia 13. Os jovens foram removidos no dia 16 de abril, depois que a Unidade 30 foi destruída durante rebelião e fuga de 121 adolescentes.