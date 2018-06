Internos fogem pela porta da frente de ex-Febem no litoral Sessenta e cinco menores fugiram, no início da tarde deste domingo, 25, da unidade da CASA (Centro de Atendimento Sócio Educativo ao Adolescente), antiga Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem), de São Vicente, localizada na Avenida Padre Manuel de Nóbrega, bairro Samaritá, área continental da cidade. De acordo com a assessoria da imprensa da entidade, por volta das 13h30, 52 internos estavam no pátio de uma ala participando de atividades esportivas. De repente e sem motivo aparente, partiram para cima dos funcionários, que, impedidos de andar armados, acabaram sendo dominados e foram trancados no banheiro. Os adolescentes se armaram de tampas de panela e vassouras e partiram para outro módulo da unidade. Lá, eles se aliaram a outros colegas e fugiram pela porta da frente praticando o conhecido ´cavalo doido´. Foram feitas buscas na região e, dos 65 que conseguiram escapar, 30 haviam sido recapturados até o final da tarde deste domingo. Apesar da ação dos menores, ninguém ficou ferido. A direção do CASA estranhou o movimento, pois a unidade de São Vicente, que é considerada modelo, não registrava fugas há 3,5 anos.