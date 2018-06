Internos são resgatados da Febem de Ribeirão Preto (SP) Homens armados conseguiram resgatar, na tarde de ontem, oito menores de uma unidade da Febem em Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo. Segundo a TV Globo de Ribeirão Preto, os criminosos renderam o motorista de uma perua que, durante horário de visitias, leva parentes dos adolescentes de fora até o interior da unidade. Os bandidos invadiram a instituição ocupando a perua e dominaram os monitores, que não trabalham armados, que foram obrigados a abrir os portões de três pavilhões. Logo em seguida, menores e bandidos, ainda dominando o motorista, retornaram para a entrada da unidade de onde fugiram. Parte dos detentos fugiu em um Fiat Tipo preto, enquanto que o restante pulou a cerca lateral e fugiu a pé. Até o início da noite, dois fugitivos haviam sido recapturados. O diretor da Febem de Ribeirão, Eduardo Vianna, disse que no momento do resgate não havia policiamento externo do local e que agora irá pedir reforço policial para a unidade.