Internos se rebelam e fazem 5 reféns na Fundação Casa Depois de uma tentativa frustrada de fuga, 17 internos da Unidade de Internação Tamoios da Fundação Casa (ex-Febem) em São José dos Campos, interior de São Paulo, rebelaram-se e mantiveram cinco funcionários reféns por mais de duas horas na tarde desta sexta-feira, 6. Segundo a Fundação Casa, o grupo tentou escapar por volta das 13h30 desta sexta. Com a falha do plano, os internos iniciaram o motim. Parte do grupo subiu para o telhado com os cinco funcionários, reivindicando a presença do Conselho Tutelar, enquanto os demais destruíam as instalações da unidade. A situação foi controlada às 16h10, com a chegada do Grupo de Apoio da fundação, treinada pela Polícia Militar (PM). No fim da tarde, funcionários limpavam os locais destruídos no motim, que não deixou nenhum ferido. A unidade, que tem 72 vagas, abriga 63 menores, primários, da região do Vale do Paraíba.