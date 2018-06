Internos tentam fugir de antiga Febem no interior de SP Cerca de dez internos da Fundação Casa (antiga Febem) de São José dos Campos, no interior de São Paulo, tentaram fugir na noite de quinta-feira, 15. Após a tentativa frustrada de fuga, por volta das 23 horas, o grupo promoveu um tumulto, quebrando cadeiras, colocando fogo em colchões e ameaçando os funcionários com pedaços de ferro. Quatro agentes de segurança foram feitos reféns, até o fim do tumulto, controlado pelo Grupo de apoio, por volta da 1 hora desta sexta-feira, 16. Ninguém ficou ferido. Segundo a assessoria da Fundação Casa, a unidade abriga 63 jovens.