Interpol participa da identificação de vítimas do voo 447

Especial: Os desaparecidos do voo 447

Especial: Passo a passo do voo 447

Galeria de fotos: buscas do Voo 447

Galeria de fotos: homenagem às vítimas

Blog: histórias de quem quase embarcou

Um oficial da secretaria-geral do órgão em Lyon, França, está no centro do Instituto de Pesquisa Criminal da polícia francesa, em Paris, para acompanhar os protocolos de identificação das vítimas. Estes protocolos consistem na coleta de dados dos corpos recuperados, como impressões digitais, tatuagens ou implantes cirúrgicos, para compará-los com as informações fornecidas pelas famílias.

O secretário-geral da Interpol, Ronald K. Noble, disse que a colaboração internacional é essencial para garantir uma recuperação e uma identificação "exata, digna e rápida, e permitir às famílias começar o processo de repatriação". Segundo Noble, "em qualquer grande tragédia um esforço coordenado agiliza a recuperação e identificação das vítimas, e a Interpol é o único organismo destinado a realizar esta tarefa a nossos países-membros".

Além de enviar seu oficial a Paris, a secretaria-geral da Interpol está em contato permanente com as autoridades brasileiras através de seu escritório em Brasília para coordenar qualquer tipo de assistência.