Intoxicação leva 100 crianças a hospital do interior de SP Pelo menos 100 crianças de uma escola da cidade de Meridiano, no interior paulista, foram atendidas no posto de saúde da cidade com suspeita de intoxicação. De acordo com o site da TV Tem, as crianças passaram mal depois de comerem a merenda numa das escolas estaduais do município. O inspetor de alunos da escola também passou mal. A direção do posto de saúde teve de comprar soro fisiológico e pedir remédios para postos da região para socorrer os estudantes. Leitos e suportes para o soro foram improvisados. As aulas estão suspensas até a próxima quarta-feira, 2 de maio. A diretora da escola não foi autorizada a gravar entrevista, mas informou que não havia alimentos vencidos e que a caixa d´água fora trocada há 60 dias. Ela acrescentou que esta é a primeira vez que a escola passa por uma situação como essa. As vigilâncias Sanitária e Epidemiológica irão fazer exames nos alunos e colher restos de comida para análise, que serão encaminhados para o Instituto Adolfo Lutz, em São José do Rio Preto, também no interior do Estado.