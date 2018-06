Invasor queria falar com a presidente Um homem de 31 anos, todo de preto e armado com um revólver calibre 38, entrou ontem cedo na recepção do Palácio do Planalto, enquanto a presidente Dilma Rousseff concedia uma entrevista à TV Record. Identificado como Maycon Kusther Pinheiro, ele exigia presença da imprensa e explicava: "Isso tudo só está acontecendo porque recorri à Justiça e não fui atendido".