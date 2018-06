Inverno será menos rigoroso, mas seco O inverno, que começa amanhã, às 20h59, será menos rigoroso que no ano passado, mas deve ser seco. A previsão é do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Inpe. A estimativa é de que as temperaturas médias fiquem mais altas, principalmente durante o dia. A mínima média deve ser de 15°C, antes os 13°C de 2007. Não haverá influência dos fenômenos El Niño e La Niña.