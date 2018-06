Inversão, a vilã Mais intensa e comum no outono e no inverno, a inversão térmica "segura" as substâncias que poluem o ar mais perto do solo, impedindo a dispersão da poluição. O fenômeno registrado ontem deve se repetir em São Paulo até pelo menos sexta-feira. O Aeroporto de Cumbica fechou para pousos das 7h02 às 8h40, por causa de forte nevoeiro.