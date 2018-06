Investigação do acidente se aproxima do objetivo, diz França

Galeria de fotos: homenagem às vítimas

"Não digo que será um trabalho fácil, mas nos esforçamos ao máximo", assegurou. Arslanian disse que mais informações podem estar disponíveis nos próximos dias, mas pediu "muita paciência" ao público enquanto a busca por corpos e destroços continua em alto-mar. O diretor acrescentou que o BEA ainda não tem os resultados das autópsias realizadas no Brasil dos corpos recuperados no mar.

Segundo Arslanian, os dados transmitidos pelo avião antes da queda indicavam uma leitura pouco confiável da velocidade por parte dos sensores da aeronave, mas ainda não é possível concluir se isso contribuiu para o acidente.

Prioriade é encontrar caixas pretas

Encontrar as caixas pretas, segundo o BEA, é um elemento chave para conhecer as razões da queda do avião. Mas o diretor do escritório alertou que o trabalho não será fácil, pois o pulso sonoro emitido por elas é equivalente ao ruído de um martelo batendo no solo.

Dois barcos franceses estão na região, equipados com potentes hidrofones emprestados pelo Pentágono, que podem ser submersos até seis quilômetros de profundidade para evitar distorções acústicas da superfície. A eles se somam os radares do submarino nuclear francês "Emeurade".

As buscam estão restritas a uma zona com 80 quilômetros de raio, escolhida a partir da localização dos destroços. Essa área, equivalente a metade da Bélgica, é repleta de cordilheiras submarinas e as caixas pretas poderiam estar a grandes profundidades ou próximas à superfície, caso tenham caído em cima de uma dessas montanhas.

Queda de "barriga" no oceano

As características e a extensão das lesões encontradas nos corpos de 43 das 49 vítimas do voo 447 da Air France já periciadas em Fernando de Noronha sugerem que ao menos parte do Airbus A330 caiu de "barriga" no mar.

Peritos ouvidos pelo jornal O Estado de S. Paulo dizem que, até agora, praticamente 95% dos cadáveres apresentavam fraturas no terço medial das pernas, nos braços e na região do quadril - semelhantes aos verificados em pessoas que caem de grande altura. Na avaliação de legistas, esse é um indício de que alguns passageiros estariam sentados em suas poltronas no momento da queda. Outro sinal é a baixa incidência de traumatismo craniano.