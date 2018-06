Investigação sobre o PCC e cenário pré-eleitoral são destaques da semana

O mapeamento da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) pelo Ministério Público, divulgado com exclusividade pelo Estado, foi o destaque do noticiário. A semana também foi de acerto de ponteiros entre os novos aliados Eduardo Campos e Marina Silva. Após depredação no centro de São Paulo e do Rio, governos querem usar com vândalos lei que pune organizações criminosas.

1) MAIOR INVESTIGAÇÃO DA HISTÓRIA DO CRIME ORGANIZADO DENUNCIA 175 DO PCC

Estado teve acesso aos documentos e áudios que formam o maior arquivo reunido sobre o grupo.

2) CAMPOS E MARINA DIZEM QUE VÃO DEFINIR CANDIDATO SÓ EM 2014

Marina é a segunda colocada nas intenções de voto para presidente.

3) SP E RIO ENDURECEM E VÂNDALOS SERÃO TRATADOS COMO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Cidades tiveram protestos violentos no início da semana.

4) POLÍCIA CIVIL APREENDE COMPUTADORES E ARQUIVOS DE BLACK BLOCS NO RIO

Polícia apura envolvimento de pessoas em atos de vandalismo no Sete de Setembro.

5) SELIC SOBE E BRASIL VOLTA A TER O MAIOR JURO REAL DO MUNDO

Inflação de setembro pressionou alta na taxa básica de juros.

6) POLÍCIA PROCURA CORPO DE AMARILDO EM REPRESAS DA FAVELA DA ROCINHA

Pedreiro está desaparecido desde julho.

7) EMPREGADOS DOS CORREIOS ACEITAM REAJUSTE DE 8% E TERMINAM GREVE

Bancários também devem encerrar greve nesta sexta-feira, 11.

8) PRÊMIO NOBEL DA PAZ VAI PARA A ORGANIZAÇÃO PARA PROIBIÇÃO DE ARMAS QUÍMICAS

Para instituição, premiação inspira esforços por paz na Síria.

9) CRISTINA EVOLUI BEM APÓS CIRURGIA NA CABEÇA, DIZ BOLETIM MÉDICO

Presidente da Argentina se afastou do poder para tratar de hematoma na cabeça.

10) SÃO PAULO SURPREENDE E FAZ 2 A 0 NO LÍDER CRUZEIRO EM PLENO MINEIRÃO

Vitória deu ânimo à equipe são-paulina para fugir do rebaixamento.