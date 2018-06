Investigador é baleado durante tentativa de roubo em SP Fábio de Souza Del Rosa, de 37 anos, investigador do Grupo de Operações Especiais (GOE), da Polícia Civil, foi baleado por volta das 22 horas de quinta-feira, na zona sul da capital paulista, ao reagir a uma tentativa de roubo. O policial foi atingido de raspão no pescoço por criminosos que teriam tentado levar o carro dele quando trafegava na região da Vila Mariana, próximo ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O investigador foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital São Paulo, no mesmo bairro, e segue internado, consciente e fora de perigo. A polícia não quis passar mais detalhes, mas afirmou que nenhum criminoso foi detido durante o tiroteio. O caso foi registrado no 36º Distrito Policial.