Investigadores tentam identificar motoqueiros que atiraram em juíza

RIO - A chefe da Polícia Civil, delegada Martha Rocha, chegou à sede da Divisão de Homicídios no final da manhã desta quarta-feira, 17, para acompanhar as investigações sobre a morte da juíza Patrícia Acioli, assassinada na quinta-feira, com 21 tiros, na porta de casa. Imagens gravadas pelas câmeras do Fórum de São Gonçalo confirmaram que a magistrada foi emboscada e sofreu uma tocaia na porta do prédio, onde trabalhava como titular da 4ª Vara Criminal.

Os investigadores trabalham na identificação dos dois motoqueiros que usavam capacetes e são os supostos autores dos disparos contra a vítima. Três juízes da comissão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) também estão na DH, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, para acompanhar a apuração do crime.

