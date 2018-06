Investimento em bondinhos no Rio foi insuficiente, diz secretário

RIO - Ao contrário do que disse mais cedo o governador Sérgio Cabral (PMDB), que negou falta de investimento nos bondinhos de Santa Teresa, o secretário estadual de Transportes, Júlio Lopes, afirmou que, apesar de significativo, o montante investido não foi o necessário e terá de ser ampliado. "Tínhamos muitas prioridades", afirmou o secretário.

Foram investidos R$ 14 milhões no sistema, segundo ele, que participou de uma reunião com o presidente do Departamento de Transportes Rodoviários (Detro), Rogério Onofre, designado por Cabral como interventor no sistema de bondes.

Sobre as 13 vezes em que o bonde 10, envolvido no acidente, passou por manutenção nos últimos 22 dias - inclusive com trocas das sapatas de freio -, Lopes disse ser "uma prova de que o bonde tinha 116 anos". "Toda vez que entrava na oficina, tinha que fazer uma série de intervenções", disse.

Ele afirmou que por inúmeras vezes determinou a paralisação da circulação de bondes, inclusive do 10. "Nossa determinação sempre foi a segurança". O secretário afirmou que o acidente é "inexplicável, como são todos os acidentes. O que espero é que a perícia apure com rigor o que aconteceu".