Investimento em segurança pode chegar a R$ 200 milhões em SP Os investimentos em segurança pública no próximo ano podem chegar a R$ 200 milhões. A informação é do secretário da Segurança Pública de São Paulo, Marco Vinicio Petrelluzzi. Na proposta de Orçamento enviada pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) à Assembléia Legislativa estava prevista verba quase três vezes maior em 2002 (R$ 133 milhões) do que a deste ano (R$ 46 milhões). O aumento pode ser superior porque o secretário espera contar com recursos do Plano Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, e da venda de ativos do Estado. "Ampliar o orçamento da segurança pública manifesta a intenção do governo de dar prioridade à área", disse Petrelluzzi. Além de mais investimentos para o setor, a disposição do governo também é demonstrada, segundo o secretário, pelo fato de o governador ter autorizado contratações. Foi a única secretaria a contar com o benefício. Cerca de 90% do orçamento de R$ 4,8 bilhões reservado para a segurança em 2002 deverá ser gasto com o pagamento de salários de funcionários ativos e inativos. O secretário afirmou que serão feitos investimentos para melhorar o atendimento à população nas delegacias de polícia, além da compra de carros e equipamentos. "Estamos modernizando os arquivos do IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt)." O IIRGD mantém arquivo com mais de 15 milhões de impressões digitais de carteiras de identidade tiradas no Estado. Seu catálogo é manual. A idéia é informatizá-lo para que a base de dados possa ajudar de forma mais eficiente o trabalho de investigação policial. O governo ainda vai investir em polícia comunitária (R$ 62 milhões) e em segurança escolar. O dinheiro reservado para esta última área cresceu de R$ 700 mil para R$ 15 milhões. No caso do policiamento comunitário, Petrelluzzi defende a criação de mais bases móveis do que fixas. Caso chegue aos R$ 200 milhões em investimentos, a secretaria gastará um valor próximo daquele defendido pela oposição na Assembléia. O deputado Renato Simões (PT) diz que o governo pode empregar na área até R$ 250 milhões, incluindo o possível repasse de verba do governo federal. "Os investimentos em 2002 serão maiores porque os recursos globais do Estado também o serão."