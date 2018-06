IPT entrega laudos e pede informações de obras no metrô O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) entregou ao Consórcio Via Amarela quatro laudos de vistorias de frentes de obras da linha 4 - Amarela do Metrô, na terça-feira, 27, segundo nota emitida pelo consórcio às 19h40 desta quinta, 29. Nos documentos, a entidade solicita "informações adicionais e demonstrações de procedimentos". Os laudos de inspeção técnica abrangem as frentes Caxingui-Três Poderes, Três Poderes-Caxingui, Três Poderes-Butantã e Caxingui-Morumbi. Na nota, o consórcio, responsável pelas obras da linha Amarela, se compromete a atender o pedido "nos próximos dias para possibilitar a liberação dessas frentes de obras." O Consórcio havia entregado os laudos em questão ao IPT no dia 8. O processo integra o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pelo Metrô, Ministério Público Estadual, IPT e Via Amarela, em 15 de fevereiro, para verificar as condições de segurança nas obras da linha 4. Segue a nota na íntegra: O Consórcio Via Amarela (CVA) comunica que o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) entregou na última terça-feira (27/03) os laudos de vistorias das frentes Caxingui-Três Poderes, Três Poderes-Caxingui, Três Poderes-Butantã e Caxingui-Morumbi, da Linha 4 do Metrô. A entrega desses laudos faz parte do termo assinado conjuntamente pelo Metrô, Ministério Público Estadual, IPT e CVA. Nos laudos, o IPT pede informações adicionais e demonstrações de procedimentos que serão encaminhados nos próximos dias para possibilitar a liberação dessas frentes de obras. Consórcio Via Amarela