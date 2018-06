IPT iniciará entrega de relatórios sobre Congonhas na sexta

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) deverá começar a entregar parte de sua auditagem técnica, um serviço contratado pela Infraero, sobre as obras que foram feitas na pista principal do Aeroporto de Congonhas na próxima sexta-feira. Os demais relatórios serão entregues nos dias 7 e 17 de agosto próximos. A auditagem do IPT busca o controle tecnológico de itens da obra como materiais utilizados, processo construtivo, entre outros. Os controles do IPT serão entregues à Infraero, na forma de Relatórios Técnicos para que possa compará-los aos controles feitos pelo consórcio OAS/Galvão que realizou um processo de revitalização da pista principal do aeroporto. Os técnicos do IPT explicaram que, com base nessas comparações, a Infraero decidirá sobre adequações - se necessárias - ao projeto de revitalização da pista principal. Segundo informação distribuída pelo Instituto, o contrato do IPT com a Infraero foi realizado no último mês de maio. Trata-se de um contrato para prestação de serviços de assessoria técnica referentes à pista principal do Aeroporto Internacional de Congonhas em São Paulo. O IPT salientou em nota divulgada que "não faz parte deste trabalho a liberação das pistas do Aeroporto, nem a elaboração de roteiro com esta finalidade. Tal liberação extrapolaria as atividades previstas contratualmente e é atribuição legal das autoridades aeronáuticas e aeroportuárias do País". O Instituto entregou na última quinta-feira, a pedido da Infraero, um Parecer Técnico Parcial de número 12 972-301, que contém os resultados dos ensaios já concluídos sobre as características mecânicas da mistura asfáltica e de atrito de superfície da pista principal. Esses dados serão disponibilizados integralmente nos Relatórios Técnicos finais que serão entregues e constituem resultados parciais dos trabalhos de assessoria técnica contratados.