IPTU de SP começa a ser enviado no dia 16 A partir de 16 de janeiro, começam a ser enviadas as notificações do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2008. Quem pagar o tributo à vista terá um desconto de 6%. O contribuinte também pode pagar em dez parcelas, com opção de débito automático em conta corrente. O cronograma das notificações está no site da Prefeitura.